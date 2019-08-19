مصر | حبس نشالتين لسرقتهما المواطنين بالمراكز التجارية في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس نشالتين لسرقتهما المواطنين بالمراكز التجارية في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة مدينة نصر، حبس سيديتين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة المواطنين والأجانب في إحدى الفنادق بطريقة النشل وضبط مبلغ مالي بحوزتهم.
وتعود البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث تأمين الفنادق، والمعينة خدمة تأمين أحد الفنادق بمدينة نصر، من ضبط سيدتين، لاتهامها بسرقة المواطنين بطريق النشل، وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.
وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات، اعترفتا بسرقتها من المواطنين المترددين على أحد المراكز التجارية بأسلوب النشل، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.