مصر | حبس نشالتين لسرقتهما المواطنين بالمراكز التجارية في مدينة نصر

وتعود البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث تأمين الفنادق، والمعينة خدمة تأمين أحد الفنادق بمدينة نصر، من ضبط سيدتين، لاتهامها بسرقة المواطنين بطريق النشل، وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.



وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات، اعترفتا بسرقتها من المواطنين المترددين على أحد المراكز التجارية بأسلوب النشل، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

