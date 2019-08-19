مصر | استعجال تقرير الصفة التشريحة في واقعة قتل سائق على يد زوجته ونجله بحلوان

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أمرت نيابة حلوان، باستعجال تقرير الصفة التشريحية في واقعة قتل سائق على يد زوجته ونجله بسبب إلغاء المجني عليه توكيل عام بممتلكاته كان محرر لزوجته المتهمة.

وكما أمرت النيابة العامة في وقت سابق بتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة لكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية كما أمرت بسرعة تحري الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول المدعو "أحمد إبراهيم حامد" 62 سنة، سائق ومقيم بمدينة الشمس، جثة هامدة.



وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، وتدعى "رضا. م"، 56 سنة، صاحبة محل مواد تموينية، ومقيمة بذات العنوان، ونجله "إبراهيم" 28 سنة، محاسب، ومقيم نفس العنوان، وذلك بسبب محاولة المتوفى إلغاء توكيل عام محرر للأولى ونجلها.

وبمناقشتهما اعترفوا بالواقعة على النحو المشار اليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

