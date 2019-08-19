مصر | النيابة تستدعي زوج السيدة المنتحرة من الطابق الـ4 بالمعادي.. و"مشاجرة" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي زوج السيدة المنتحرة من الطابق الـ4 بالمعادي.. و"مشاجرة" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة البساتين، استدعاء زوج ربة منزل انتحرت بالقفز من الطابق الرابع عقب مشاجرة مع زوجها في منطقة حدائق المعادي، لسماع أقواله حول الواقعة.

وكما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الرابع، مما أسفر عن وفاتها.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة سيدة، وأشارت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان إلى أنها قفزت بعد مشاجرة مع زوجها.

وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.