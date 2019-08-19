مصر | قبول استئناف النيابة وتجديد حبس 4 متهمين حدث بقضية "الصفافير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول استئناف النيابة وتجديد حبس 4 متهمين حدث بقضية "الصفافير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار شعبان الشامي، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل أربعة متهمين حدث وقررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية "الصفافير".

والمتهمون هم: "أحمد عبد الفتاح - محمود عشري - سعيد بدر الدين - عمر إبراهيم".

وتم القبض على المتهمين في غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم.