مصر | في قضية "المخدرات".. حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام وترحيله لقسم النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في قضية "المخدرات".. حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام وترحيله لقسم النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حوادث العباسية، حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بمخدرات بمطار القاهرة أثناء عودته من رحلته الخارجية بهولندا، وكما أمرت بترحيله لقسم النزهة بعد انتهاء التحقيق معه.

وتعود البداية عندما ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة.

وكانت باشرت نيابة النزهة التحقيق مع خالد مرعي لاتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض المخرج خالد مرعي على نيابة الحوادث بالعباسية كما أمرت بإرسال المواد المخدرة المضبوطه بحوزته على المعمل الجنائي.

وبدأ خالد مرعي حياته الفنية "مونتيرًا"، قبل أن يتجه بعد سنوات لمجال الإخراج. وأخرج العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، من بينها: عسل أسود وأسف على الإزعاج ولف ودوران وبلبل حيران.

ومن أشهر مسلسلاته: السبع وصايا وشربات لوز والسبع وصايا وكان أيضا في سباق العيد بفيلم "خيال مأته".