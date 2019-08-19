شكرا لقرائتكم خبر عن النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بجنوب سيناء لـ5 سنوات و6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019/ 2020 لخمس سنوات وستة أشهر بدلا من ست سنوات، بشرط توفر أماكن شاغرة بالمدارس على مستوى مدن المحافظة، وحتى الوصول لمعدل نسبة الكثافة المعتمدة وهي لا تتجاوز 40 طالبا بالفصل.
جاء ذلك القرار خلال استقبال المحافظ لمدير عام مديرية التربية والتعليم محمد حامد عقل.
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