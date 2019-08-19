شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلّق على نقل مسجد وضريح «سيدي أبو الإخلاص» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف أنه لا مانع من نقل مكان مسجد أو ضريح للمصلحة العامة، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر.

وشددت وزارة الأوقاف، في بيانها اليوم الاثنين، تعليقا على قيام محافظة الإسكندرية، فجر اليوم، بتنفيذ قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني في منطقة كرموز، الذي كان يعوق استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية، حيث تم نقل ضريح وجثمانى الإمام الزرقانى وشقيقته «أم محمد» إلى حديقة مسجد المرسى أبوالعباس، بشكل نهائى، وأن «ما تقوم به وزارة الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى».