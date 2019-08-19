أخبار مصر

حملة لإزالة المخالفات في القاهرة الجديدة

0 نشر
هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة المخالفات في القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث «التعمير»، على التجمع الخامس والتجمع الأول والتجمع الثالث وإزالة الإعلانات المخالفة على شارع التسعين الجنوبى.

Advertisements

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان، الاثنين، إن تلك الحملة سوف تتبعها عددت حملات مكثفة بشكل شبه يومى، بجانب عمل حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة خصوصاً بالحى الثالث وشارع السوق بمحطة النصر بالقطامية في التجمع الثالث.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديد أنه تم غلق وتشميع (21) محلا بمول زينة والحي المطور بالتجمع الخامس، مشيراً أنه تم رفع (5) عدادات مياه بنفس الحى وإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالمول ومصادرة عدد من الثلاجات وإزالة اللافتات المخالفة، فيما جرت مصادرة (40) أسطوانة بوتاجاز بالحى الثالث إزالة التعديات والإشغالات بالمجاورة الثامنة بالتجمع الأول.

شارك في الحملة نواب رئيس الجهاز ومعاونو رئيس الجهاز ومديرو الادارات ورؤساء الأحياء واللواء شكرى نجيب نائب الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، والعقيد محمد سمير رئيس قسم شرطة التعمير بالقاهرة الجديدة، والنقيب محمد حمدان بشرطة التعمير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لإزالة المخالفات في القاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا