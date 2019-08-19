شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة المخالفات في القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث «التعمير»، على التجمع الخامس والتجمع الأول والتجمع الثالث وإزالة الإعلانات المخالفة على شارع التسعين الجنوبى.

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وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان، الاثنين، إن تلك الحملة سوف تتبعها عددت حملات مكثفة بشكل شبه يومى، بجانب عمل حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة خصوصاً بالحى الثالث وشارع السوق بمحطة النصر بالقطامية في التجمع الثالث.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديد أنه تم غلق وتشميع (21) محلا بمول زينة والحي المطور بالتجمع الخامس، مشيراً أنه تم رفع (5) عدادات مياه بنفس الحى وإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالمول ومصادرة عدد من الثلاجات وإزالة اللافتات المخالفة، فيما جرت مصادرة (40) أسطوانة بوتاجاز بالحى الثالث إزالة التعديات والإشغالات بالمجاورة الثامنة بالتجمع الأول.

شارك في الحملة نواب رئيس الجهاز ومعاونو رئيس الجهاز ومديرو الادارات ورؤساء الأحياء واللواء شكرى نجيب نائب الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، والعقيد محمد سمير رئيس قسم شرطة التعمير بالقاهرة الجديدة، والنقيب محمد حمدان بشرطة التعمير.