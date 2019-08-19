شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر عن اللقاء المفتوح مع الطلاب الجدد بالجامعة: تقدير واهتمام بهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يهتم بأبنائه الطلاب، ويشد على أيديهم أن يجدّوا ويجتهدوا في طلب العلم، واكتساب الثقافة العامة، وصقل مواهبهم ومهاراتهم، واستغلال الفترة الجامعية في تحصيل العلم، والابتعاد عن رفقاء السوء والمحبطين والمتكاسلين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

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وأوضح وكيل الأزهر، خلال كلمته اليوم الاثنين باللقاء المفتوح مع الطلاب والطالبات الجدد الذين سيلتحقون بجامعة الأزهر هذا العام، والذي عقد بكلية التربية بالجامعة، أن هذا اللقاء المفتوح مع الطلاب يأتي للعام الثاني على التوالي، اعتناء بأبنائنا الطلاب، وتقديرًا لهم، وتبصيرهم بنظام الجامعة وطبيعة الكليات؛ لمساعدتهم في اختيار الكليات المناسبة، حيث يبدأ تنسيق المرحلة الأولى غدًا الثلاثاء.

وأشار إلى أن تكريم الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وحصوله على وسام العلوم من الطبقة الأولى، في احتفالية مصر بعيد العلم، تكريم مستحَقٌّ لرجل بذل الجهد والعطاء لخدمة العلم والإنسانية، وتكريم لجامعة الأزهر، وتأكيد على ريادتها وكفاءة منتسبيها وخريجيها.

ولفت عباس إلى أنَّ نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية سيكون في أقرب وقت؛ حتى يتسنى للطلاب سرعة التنسيق والالتحاق بالجامعة من أول يوم في الدراسة، مختتمًا كلمته بأن يحصل الطلاب العلم بالاستماع والإنصات إلى أساتذة العلم بالجامعة، وعدم الانغلاق على الكتاب، لأن ما يُقرأ قد يُنسى سريعًا، ولكن ما يستمع إليه مع القراءة يبقى كثيرًا في الذهن.