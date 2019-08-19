جريمة "نقوط الفرح".. 24 ساعة "بحث" أوقعت المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة فقط احتاجها ضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن الجيزة لضبط المتهم الرئيسي بواقعة مقتل صاحب محمل خمور على يد متهمين اثنين.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووقوع قتيل بدائرة القسم، فوجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة بسرعة انتقال رجال المباحث.

المعاينة الأولية كشفت عن مقتل صاحب محل خمور إثر إصابته بطلقات خرطوش في الوجه والصدر وضربات بمنطقة الرأس، وعثر عليه يرتدي كامل ملابسه وبحوزته يطاقة التحقيق الشخصية.

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شكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي وبمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة؛ لتحديد وضبط المتهمين.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه واثنين آخرين يمتلكان "كافيه" في أثناء حضورهم حفل زفاف، وأن الخلاف على "نقوط الفرح" حيث كانوا في حالة سُكر إلا أن تدخل الأهالي أنهى المشاجرة.

حسب التحريات التس شارك فيها ضباط وأمناء الشرطة بوحدة المباحث تجددت المشاجرة في اليوم التالي، وأطلق المتهمان أعيرة نارية من بندقية خرطوش صوب المجني عليه ثم انهالا عليه بالضرب بـ"كزلك" و"شومة" فأردياه قتيلا في الحال، وفرا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد هشام فتحي معاون مباحث الجيزة من ضبط المتهم الرئيسي "صدام" وبحوزته سلاح الجريمة، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب.