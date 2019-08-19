تجديد حبس متهم في قضية "خلية الأمل" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهم في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الأمل"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونسب للمتهمين، في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت النيابة جددت في وقت سابق، حبس المتهمين في القضية الواصل عددهم ما يقرب من 50 متهمًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قطاع الأمن الوطني رصد مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج؛ بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.