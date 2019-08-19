ربة منزل تقتل حماها بالمقطم.. وتعترف: "حاول يتحرش بي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل والد زوجها بالمقطم.

تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة رجل يبلغ من العمر 57 عاما، مقتولا إثر مشاجرة بينه وبين زوجة ابنه، بالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة ابنه، وعلى الفور تم ضبطها بمعرفة الرائد محمد فتحي معاون المباحث.

وبمناقشة المتهمة في التحقيقات، اعترفت بارتكاب الجريمة بسبب تكرار تحرش المجني عليه بها، وأنها اشتكت لزوجها أفعال والده، إلا أنه لم يصدقها وحاول إقناعها أنه لم يقصد التحرش بها.

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وقالت المتهمة في التحقيقات: "رغم محاولاتي تجنب حمايا إلا أنه كان ينتهز أي فرصة للتحرش بي، إلى أن وقعت مشادة بيننا يوم الحادث، حيث اقتحم غرفة نومي وتحرش بي في غياب زوجي، وعندما عنفته تعد علي بالسب، فاستعنت بسكين كان بالغرفة ووجهت له عدة طعنات بالصدر دفاعا عن شرفي".

فيما أكد مصدر أمني، أن المتهمة بعد ارتكاب الجريمة صرخت وادعت عثورها على الجثة لإيهام الجيران بقيام مجهول بقتل حماها، إلى أن قامت قوات الأمن بتطوير مناقشتها فاعترفت بارتكاب الجريمة بمبرر الدفاع عن نفسها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء نبيل سليم مدير مباحث مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.