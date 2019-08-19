وزير الأوقاف يستقبل مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود مصطفى: استقبل وزير الأوقاف، عواطف خليفة اليتامي مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة؛ لمناقشة المشروعات المشتركة بين وزارة الأوقاف والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة. وأهدى وزير الأوقاف، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية نسخة حديثة من بعض إصدارات وزارة الأوقاف الدعوية، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة.

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