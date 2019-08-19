شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات مليار جنيه.. توقيع بروتوكول مصري أمريكي لإنتاج اللقاحات البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مسؤولي شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية «ميفاك» للقاحات البيطرية بحضور الشريك الأمريكي للشركة، الدكتور كريس نلسون رئيس مجلس إدارة شركة كيمن، بمناسبة زيادة حجم استثماراتها في مصر من خلال التوسع في إنتاج للقاحات بهدف زيادة الصادرات لزيادة معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الوطنية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير اللقاحات البيطرية للدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، فيما شهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية «ميفاك»، وشركاء أمريكيين، وقعه الدكتور مجدي السيد رئيس شركة «ميفاك»، وكريس نيلسون رئيس مجلس إدارة شركة «كيمن»، الشريك الأجنبي للشركة المصرية، للتوسع في إنتاج اللقاحات البيطرية في مصر لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والتصدير إلى الخارج، وذلك بحضور الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية.

الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لضخ إستثمارات أمريكية جديدة في إنتاج اللقاحات البيطرية

وأشاد «أبوستيت»، بأهمية توقيع البروتوكول المشترك وهو ما يؤكد ان مصر دولة جاذبة للاستثمار، وان لديها مشروعات واعدة تحقق التنمية الاقتصادية خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيدا بدور شركة «ميفاك» الوطني في تطوير منظومة العمل والتشغيل داخل مصنع الشركة لإنتاج لقاحات ذات كفاءة عالية، لإنتاج اللقاحات البيطرية وتصديرها وخاصة للدول الافريقية.

وأعرب الوزير عن سعادته للإستثمارات التي تنفذها شركة «ميفاك» لتطوير الصناعة الوطنية من اللقاحات البيطرية، موضحا أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال يعني ان المناخ المصري ملائم للاستثمار الأجنبي والوطني وأصبح جاذبا أكثر لهذه الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي المصري وفقا للتنمية المنشودة.

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الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لضخ إستثمارات أمريكية جديدة في إنتاج اللقاحات البيطرية

وأضاف الوزير أن ما تم اليوم هو تأكيد لتوافر المناخ الجيد للاستثمار في مصر لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في ظل النجاحات التي تحققها الشركات الوطنية وقدرتها على التصدير.

من جانبه قال الدكتور مجدي السيد، رئيس شركة «ميفاك» للقاحات البيطرية، ان لقاء وزير الزراعة مع الوفد الأمريكي والشركة، أكد دعم الدولة للتوسع في الاستثمار في المشروعات التي تخدم القطاعات التنموية المصرية، وتحقق الحماية الكاملة للإنتاج المحلي، وهو ما انعكس على تحقيق العديد من النجاح في السوق المصري أو التصديري حيث تتجه الشركة لإنشاء مصنع جديدة باستثمارات مليار جنيه يخصص لإنتاج اللقاحات لتصديرها للدول الأفريقية بالإضافة إلى الإسهام في تطوير المصنع الحالي والذي يعتبر أول مصنع وطني لإنتاج اللقاحات البيطرية لسد احتياجات السوق المصري والعربي والأفريقي.

وأضاف «السيد»، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موافقة الشريك الأمريكي على زيادة نسبة استثماراته في الشركة من 10% إلى 30%، وهي ما تعني توافر مناخ الاستثمار في مصر المناسب لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، واعتمادا على حققته الشركة من نجاحات في السوق المصري أو التصدير بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة البيطرية، مشددا على وندعم جهود وزارة الزراعة في التصدي للأمراض الوبائية وحماية الإنتاج الحيواني والداجني من هذه الامراض .

وكشف رئيس «ميفاك»، ان الشركة تتجه لإنشاء مصنع جديدة باستثمارات مليار جنيه يخصص لإنتاج اللقاحات لتصديرها للدول الأفريقية بالإضافة إلى الإسهام في تطوير المصنع الحالي والذي يعتبر أول مصنع وطني لإنتاج اللقاحات البيطرية لسد احتياجات السوق المصري والعربي والأفريقي، وذلك في إطار رؤية الرئيس لدعم الصناعة الوطنية والنفاذ للأسواق الدولية وتحديث صناعة اللقاحات البيطرية.