شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: إعلان تنسيق الكليات عقب إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، إنه تقرر إعلان تنسيق الكليات عقب إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية؛ وذلك لتكافؤ الفرص ومراعاة الحالة النفسية للطلاب.

وأضاف المحرصاوي، خلال اللقاء المفتوح الذي عقد، اليوم الاثنين، بكلية التربية بنين، أن برنامج الطب الموازي تنفذه الكلية من 9 سنوات، ولكنه كان للطلاب الوافدين والناطقين بغير اللغة العربية فقط، وتم عقد بروتوكول تعاون مع ماليزيا بسبب كثرة الطلاب حتى سمي بالبرنامج الماليزي، ثم بعد ذلك تم إطلاقه لجميع الطلاب المصريين والوافدين.

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وأوضح أن هذا البرنامج يكون بنظام التحويل، ويتم القبول فيه بأعلى درجات التنسيق بحد أقصى 50 أو 75 طالبًا، وغير متاح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه بشأن التعليم في كلية الصيدلة سيتم منح درجة البكالوريوس بعد 6 سنوات (5 للدراسة- وسنة للتدريب)، وذلك بداية مع العام الدراسي الجديد 2019 /2020.

وبشأن المدينة الجامعية، لفت إلى أنه بدأ تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم وجه بحري في طنطا، وقبلي في أسيوط يوم الأحد 4 أغسطس وسوف يستمر حتى 29 أغسطس للطلاب والطالبات القدامى في سنوات النقل المختلفة.

وأوضح المحرصاوي أنه يشترط لتسكين الطلاب في المدينة الجامعية أن يكون الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية، وضمن المقبولين في الجامعة عن طريق مكتب التنسيق، ومن غير سكان المحافظة التي توجد بها المدينة أو ضواحيها، وأن يكون الطالب حاصلًا على تقدير ممتاز أو جيد جدًا أو جيد، ومقبول للفرقة الخامسة والسادسة بكلية الطب، مؤكدًا أن الأولوية للحالات الخاصة، والمحافظات النائية.