شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتابع أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ ويكلف بسرعة الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ يعد أحد أهم المشروعات التي يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن هناك بعض التحديات التي يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى علاء مرزوق، محافظ القليوبية، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى شرح حول المكونات الرئيسية للمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنها تتضمن إنشاء محور إتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50 م بحيث يشتمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8م، وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م، بالإضافة إلى رصيفي مشاه بعرض 2.5م.

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كما تمت الإشارة إلى أن مكونات المشروع تتضمن أيضاً إنشاء 8 كباري (تقاطع جسر السويس- تقاطع شارع بيرتي- تقاطع جمال عبدالناصر- تقاطع شارع مصطفى كامل- تقاطع شارع سبيكو- تقاطع طريق الجبل الأصفر- تقاطع طريق بلبيس- كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى القاهرة/القاهرة).

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير مجمع حول الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء على طول المحور وقطاعاته بداية من طريق جسر السويس وصولا لطريق بلبيس الصحراوي.

ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالتعامل مع قاطني العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة الموجودة بمحور ترعة الطوارئ، أشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من إزالة العشش والمساكن غير الآمنة الموجودة على مسار المحور بالكامل، وتسكين 789 أسرة من إجمالي 1056 أسرة، وذلك بمشروع (أهالينا 1) حتى تاريخ 15 أغسطس الجاري، منوها باستمرار عمليات التسكين لباقي الأسر المستحقة.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من نقل المرافق المطلوب نقلها والخاصة بالمشروع بما يسهم في تسريع وتيرة العمل به، مشدداً على ضرورة التواجد الأمني بشكل مكثف ومستمر على طول مسار محور ترعة الطوارئ لتأمين أعمال الإزالة بأي موقع وخلافه، كما شدد على ضرورة منع المحاولات الجديدة لأي بناء عشوائي بالمنطقة، والتعامل بحسم في هذا الصدد.