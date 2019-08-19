شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم 133 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرَم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 123 طالبًا وطالبة من أوائل شهادات الثانوية العامة والفنية والأزهرية والإعدادية بالمحافظة، بالإضافة إلى المعلمين المتميزين بالتعليم العام والأزهر عبر بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير، تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق. جاء ذلك خلال مشاركته، الإثنين، في احتفالية تكريم أوائل الشهادات، التي أقامتها المحافظة في قصر ثقافة الزقازيق بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وقال «غراب» إن العلم قاطرة التنمية والبناء، والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير التعليم في جميع مراحله، لبناء الإنسان للمشاركة في إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن. وأعرب عن سعادته لتواجده بين أوائل الشهادات العامة والأزهرية، للاحتفال بهم وتكريمهم، تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم، وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.

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وأكد محافظ الشرقية أن الوصول للقمة يحتاج إلى تحديد الأهداف، وبذل المزيد من الجهد والعمل، لتحقيق ما نصبوا إليه، للمساهمة في بناء الوطن والعمل على تقدمه ورفعة شأنه بين الأمم. بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن بصوت الطالب حاتم عبدالمنعم جودة، أعقبها عرض للوحة شرف أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، اعتبر رمضان عبدالحميد ، وكيل وزارة التربية والتعليم، حرص المحافظ على حضور الاحتفالية وتوجيه الدعوة للقيادات التنفيذية والشعبية للحضور والمشاركة، يعكس اهتمام المحافظة والدولة بالعلم، باعتباره يُعد ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، وقال إنه من حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا اليوم باحتفال الدولة بعيد العلم، وتكريم العلماء فهم ورثة الأنبياء.

وقال الدكتور محمد السروي، مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية: «جئنا اليوم لمشاركة أبنائنا المتفوقين احتفالية المحافظة بتكريمهم، لمواصلة تفوقهم وإبداعهم العلمي، لتقديم نماذج علمية مشرفة تساهم في إحداث طفرة حقيقية على كافة مستويات الدولة».

وحضرالاحتفالية الدكتورة مرفت عسكر، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري، والقيادات الأمنية بالمحافظة، ونائب رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم ومديري المديريات الخدمية ومديري ووكيلي الإدارات التعليمية ومديري مدارس الطلاب المتفوقين وأسر الطلاب المتفوقين.

حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة و الفنية و الأزهرية والإعدادية بمحافظ الشرقية

حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة و الفنية و الأزهرية والإعدادية بمحافظ الشرقية

حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة و الفنية و الأزهرية والإعدادية بمحافظ الشرقية

حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة و الفنية و الأزهرية والإعدادية بمحافظ الشرقية

حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة و الفنية و الأزهرية والإعدادية بمحافظ الشرقية

حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة و الفنية و الأزهرية والإعدادية بمحافظ الشرقية

حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة و الفنية و الأزهرية والإعدادية بمحافظ الشرقية