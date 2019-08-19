شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة تعديلات على حركة سير كوبري طلخا للقضاء على الاختناقات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت التجربة الأولى من نوعها في مدينة المنصورة للتعديلات المرورية، التي يدخل من ضمنها تعديل حركة السير على كوبري طلخا، بفتح شارع بورسعيد كليًا أمامه من أجل القضاء على الاختناقات المرورية، التي يعاني منها شارع الجمهورية، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشرف اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، على إطلاق التجربة الساعة السابعة من صباح اليوم، بحضور قيادات مرور المحافظة بقيادة العميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه العقيد إسلام رمزي، والمقدم دكتور حاتم طه، وكيلا إدارة المرور، والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، وأحمد عبدالسميع رئيس حي غرب المنصورة.

وبدأت التجربة بتعديل السير على كوبري طلخا ليكون الدخول إليه من جهة الجامعة فقط، والخروج منه إجباريًا ناحية قصر الثقافة أو شارع بورسعيد، الذي تم فتحه كليا أمام السيارات القادمة من طلخا وشارع الجمهورية، مع إلغاء خروج السيارات من الكوبري نجاه الجامعة، والدخول إجباريًا باتجاه قصر الثقافة، ووضع إشارة مرور أمام مديرية الأمن لإغلاق شارع الجمهورية القادم من الجامعة لحين مرور السيارات على الكوبري.