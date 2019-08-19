شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن شاب اصطاد سلحلفاة مُهددة بخطر الانقراض بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشدت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر المهتمين بالبيئة البحرية والتجهزة المختصة تكثيف الجهود للبحث عن شخص قام بالتقاط صورة مع سلحفاة بحرية مُهددة بالانقراض بعد صيدها، للتحقيق فى الواقعة وكيفية وصول السلحفاة إليه وصيدها، لأنها مُهددة بخطر الانقراض.
وقالت جمعية المحافظة على البيئة، في بيان لها: «إننا تلقينا اليوم العديد من الرسائل بشأن هذا الشخص المُمسك بالسلحفاة البحرية، وهي مدرجة في الملحق الثاني من اتفاقية التجارة الدولية للكائنات المُهددة بخطر الانقراض وتتصدر قائمة الكائنات المحمية بموجب القانون المصري والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
وأشار البيان إلى أن جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر والجهات المعنية يبحثون عن هذا الشاب حتى يتم التحقيق في هذه الواقعة ومقاضاته والمشتركين معه.
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