«الوطني للاستشارات»: الأجندة التشريعية تستوجب انعقاد دائم لـ«النواب»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مجلس النواب مقبل على دور انعقاد صعب للغاية ودسم من ناحية التشريعات الهامة التي سيقرها.
وأضاف «محسن»، في تصريحات صحفية أمس، أن المجلس مكلف بمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مجلس النواب، بجانب قانوني الإدارة المحلية والإيجار القديم، ناهيك عن الأحوال الشخصية، وأيضًا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم الكثير، بما يؤكد صعوبة دور الانعقاد الخامس المقرر بدءه في أكتوبر المقبل.
وطالب «محسن» بتكثيف جلسات اللجان النوعية وتسريع مناقشة هذه المشروعات حرصًا على حصول كل منها على حقه في المناقشة والتجويد، وحتى لا نكرر الازدحام التشريعي في آخر جلسات البرلمان من دور الانعقاد المُنقضي.
واعتبر أن المجلس الحالي قام بأداء تشريعي خلال الأربعة أدوار انعقاد سابقة بشكل مقبول، إلا أن أمام فرصة لترك بصمة نجاح بإنجاز هذه القوانين الهامة خلال الانعقاد الخامس.
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