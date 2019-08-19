شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء تنفيذ الدورات التدريبية والتثقيفية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب، بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بمختلف مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة، وذلك في إطار بدء الدورة البرلمانية الجديدة للطلائع والشباب، والذى يُعد نموذج محاكاة لمجلس النواب المصرى.

وأوضح المحافظ، أن الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد وتأهيل النشئ والشباب سياسياً واجتماعياً، وزيادة وعيهم ومشاركتهم في رسم خريطة البلاد المستقبلية، وتدريبهم على قواعد الممارسة الديمقراطية، والتعبير بحرية عن آرائهم، والمشاركة في صنع القرار من خلال تنفيذ مناقشات جادة وفعالة للقضايا المختلفة بأسلوب علمى سليم.

وقال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تم تنفيذ 18 دورة تدريبية للطلائع والشباب، بالتنسيق بين إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وذلك طبقاً للقواعد المنظمة للبرلمان المصرى، لتعريف الشباب بماهية البرلمان وأهدافه ووظائفه وأدوات الرقابة البرلمانية، وكيفية إدارة الحملات الإنتخابية لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ محاضرات عامة وحلقات نقاشية بمراكز شباب بنطاق دائرة المحافظة، في الفترة من 17 أغسطس حتي 2 سبتمبر المقبل، بحضور أساتذة متخصصين بالعلوم السياسية وشباب من الدورات البرلمانية السابقة.