شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» تزيل التعديات على «طاحونة المندرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة آثار شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع حي ثان المنتزه، الاثنين، إزالة التعديات الواقعة بالقرب من منطقة طاحونة هواء المندرة الأثرية.

Advertisements

وبحسب بيان رسمي فإن تلك التعديات تتمثل في إقامة لافتة أعلى الطابق الأول المبني المجاور لطاحونة المنتزه، ومخالف لقانون حماية الآثار، وأنه سبق وتم إزالة عدة تعديات من نفس العقار متمثلة في بناء ارتفاعات مخالفة للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لضمان سلامة منطقة الطاحونة.

وذكر البيان أنه من بين هذه الضوابط ألا يتجاوز ارتفاع البناء عن 9 أمتار، حتى لا تؤثر على بانوراما المنطقة، وأن يكون البناء على الطراز العربي المبسط وألا يتم مد صرف صحي أو كهرباء أو مياه من ناحية الطاحونة مع مراعاة عدم فتح أية نوافذ على الجزء المطل على حرم طاحونة المندرة الأثرية.

يذكر أن تاريخ بناء الطاحونة يرجع إلى عام 1807، حين أصدر محمد على باشا أوامره ببناء عدد من الطواحين تعمل بالرياح لتسهيل عملية طحن الغلال على الشعب المصري.