شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «تيكاد 7» إحدى المنصات الهامة لدعم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان، لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية «تيكاد 7»، المُقام خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.

وقال الرئيس، خلال رسالة نشرها موقع الخارجية اليابانية، الاثنين، إن عملية «التيكاد» أثبتت أنها إحدى المنصات الهامة التي تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية.

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وأضاف السيسي أن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقى، مضيفا أن تبني أجندة أفريقيا «2063» وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعدان بمثابة حجز الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود.

وتابع السيسي قائلاَ: «نتطلع في ذلك الصدد إلى مساهمة (التيكاد) وشركاء أفريقيا الاستراتيجيين الآخرين في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات السابق ذكرها».

واختتم الرئيس السيسي رسالته قائلا «لا يساورنى أي شك بأن (التيكاد) ستواصل تقاليدها الناجحة، بالتركيز على احتياجات وأولويات أفريقيا، واستغلال مناطق القوة لدى شركائها».