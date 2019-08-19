شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون جنيه.. منحتان من البنك الأوروبي لتجديدات السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإثنين، على منحتين لمشروع تجديد جرارات القطارات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو (28 مليون جنيه مصري). وقع على المنحتين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وسيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها، كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء 100 جرار سكة حديد جديد، التي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قطاع النقل يأتي على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات.

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وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين واستدامة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتابع أن الوزارة تسير في عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 250 جرارًا جديدًا، شاملا الـ 100جرار بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية)، بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات وأن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين، لافتا إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل، لاسيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليًا تعاقدات تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت ٥ مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الأساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد حرص البنك على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر.

وأشار مدير مكتب البنك في مصر إلى أن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان في تطوير هذا القطاع الحيوي، لتسريع النمو الاقتصادي، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي هيأ بيئة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل.