شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الشرقية يستقبل 1086 شكوي خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم منصور إبراهيم، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، «إن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل ١٠٨٦ شكوي خلال شهر يوليو الماضي، تم الرد على ٨٦٩ منها بنسبة ٨٠% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية ومراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجار الانتهاء من الرد على الشكاوي المتبقية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق».

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوي المواطنين، من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للقاء المواطنين والإستماع لمشاكلهم وشكواهم، بحضور مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع بكل مركز ومدينة وحي، لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.