شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: تخصيص قطعتى أرض لإقامة مستشفى بالعاصمة الإدارية.. ومستشفى للسرطان بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (2454) م2، بمركز خدمات الحي الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنشاط طبى، وهذه المساحة تحت العجز والزيادة، وباشتراطات بنائية (40 % نسبة بنائية وارتفاع «أرضي + 3 أدوار متكررة»)، لصالح شركة مستشفى الغندور، لإقامة مستشفى.

وأضاف وزير الإسكان: «أنه تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (127) بتاريخ 12/5/2019 الصادر بخصوص تخصيص قطعة الأرض رقم (30) بنشاط طبي بمساحة (3150) م2، بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمدينة الشروق لصالح (مؤسسة العزيمة لدعم مرضى السرطان) لإقامة مركز طبى لمرضى السرطان، ليصبح التخصيص بقطعة الأرض رقم (3) بمركز خدمات التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط مستشفى بمساحة (5363.18) م2، على أن يتم الإلتزام بنفس الشروط والضوابط الصادر بها قرار مجلس الإدارة المذكور، وكذالك الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (160) بالقطاع الأول بمركز مدينة القاهرة الجديدة، بمساحة (7194.84) م2، لإقامة مستشفى لصالح شركة الهديل لتصدير الحاصلات الزراعية».

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمنطقة امتداد حى النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 115.65 فدان، لإقامة مشروع (عمرانى متكامل)، لصالح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، وكذا تخصيص قطعة الأرض رقم (31) بالمنطقة الإقليمية بمساحة (128630)م2، حوالي 30.62 فدان، بمدينة أسيوط الجديدة، لصالح شركة مبانى للإستثمار العقاري، لإقامة نشاط عمراني متكامل، بالإشتراطات التالية (النسبة البنائية المساحة المخصصة للإسكان 50 % من مساحة قطعة الأرض ويتم بناء العمارات على نسبة 50 % منها- المساحة المخصصة للخدمات من 8 %: 12 % من مساحة قطعة الأرض ويتم البناء على نسبة 30 % منها كحد أقصى- الردود: 6 م من جميع الاتجاهات- الارتفاعات: دور أرضي + 4 أدوار متكررة)، وتكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار الوزارى.

وأوضح وزير الإسكان أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص 4 قطع أراضٍ (أرقام: 1/15 – 2/15 – 3/15 -4/15) لإقامة نشاط (تجاري – إداري – سكني) بإجمالي مساحة (14452.08) م2 (والعبرة على ما يتم تسليمه على الطبيعة) بالمنطقة mc1 بمركز المدينة، مرحلة أولى بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة جولدن للتطوير العقاري والمقاولات، وكذا تخصيص قطعة الأرض رقم (99) بمساحة (1680م2) بنشاط (سكنى تجارى إدارى) شرق دار مصر، بمدينة الشروق لصالح شركة البياض للاستثمار العقارى، بنظام البيع.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: «تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي (1580)م2 (المساحة قابلة للعجز والزيادة والعبرة بالتسليم على الطبيعة)، بالمنطقة الكائنة جنوب الطريق الساحلى بمركز الخدمات الكائن بجوار مشروع سكن مصر والإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة لصالح بنك مصر، لإنشاء وحدة مصرفية، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (13272) م2 بمركز خدمات شمال المستقبل بمدينة الشروق، لإقامة مجمع معاهد أزهري».

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وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (11 فداناً) بمركز مدينة العاشر من رمضان (مرحلة ثالثة)، لإقامة مجمع محاكم للهيئة القضائية بمحافظة الشرقية، يضم محاكم الاستئناف بالمحافظة والمحاكم الابتدائية والجزئية، والنيابات العامة الكلية والجزئية، وقضاء مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والإدارات التابعة لها والجهات المعاونة لوزارة العدل بالمحافظة (الخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري)، شاملاً الإستراحات والخدمات والمرافق الملحقة، وذلك بنظام نقل الأصول لصالح وزارة العدل، وذلك طبقاً لأسس نظام نقل الأصول بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (53) بتاريخ 5/7/2011، وكذا تخصيص الدور الأول العلوي من المبني التجاري الإداري الجاري تنفيذه على القطعة 5/7 بالمحور الشرقي بالمرحلة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان، أمام الحي 16 بمساحة ( 960) م2، لصالح وزارة العدل، لإقامة مقر للشهر العقاري، بنظام نقل الأصول، وطبقا لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 53 بتاريخ 5/7/2011.

وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (4225) م2 بنشاط نادٍ رياضي، بمدينة بني سويف الجديدة، لصالح شركة نجوم مصر للاستثمار الرياضى، وكذا الموافقة على ضم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 2.1 فدان و0.55 فدان بالمنطقة الترفيهية (النوادي) بالحي الرابع بمدينة سوهاج الجديدة، للقطعة المجاورة لهم رقم (6) بمساحة 14.61 فدان بنفس المنطقة، بنشاط نادٍ رياضي، والمخصصة لشركة أي بي سي العقارية، ليصبح إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للشركة 18.25 فدان تقريباً بنشاط نادٍ رياضي.

كما وافق المجلس على تخصيص 3 قطع أراضٍ (بمساحات: 753م2- 799.5م2- 848.3م2) بنشاط تجاري بمركز خدمات منطقة الامتداد الشمالي للحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، لصالح شركة زاد الدولية للاستثمار، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 30 الف م2، بمنطقة تدوير المخلفات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة، لصالح الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية، لاستخدامها كامتداد مستقبلى للشركة ومخازن بمدينة النوبارية الجديدة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الموقع المخصص لوزارة الإنتاج الحربي بنظام نقل الأصول بموجب قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 120 بتاريخ 15/7/2018، و127 بتاريخ 12/5/2019، لإقامة معرض لمنتجات الإنتاج الحربي بمدينة 6 اكتوبر، ليصبح بقطعة الأرض بمساحة 15 فداناً الواقعة شمال طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بدلاً من قطعة الأرض بمساحة 15 فداناً بجوار محطة المعالجة شمال طريق الواحات بمدينة 6 اكتوبر، مع الالتزام بالأنشطة والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستها رقم 127، وفي جميع الأحوال تطبق القواعد المتبعة في هذا الشأن، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 53 بتاريخ 5/7/2011.

كما وافق المجلس على تخصيص 5 عمارات متكاملة (160 وحدة سكنية- 3 عمارات بمساحات من 130م2: 150م2- عمارتان بمساحة من 150م2: 170م2) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لصالح نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بنظام البيع، وكذا تخصيص 100 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر لصالح نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وذلك بقيمة مقابل الانتفاع.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص (20 وحدة ) بمدينة حدائق أكتوبر و(55 وحدة) بمدينة العبور من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، كوحدات بديلة لسكان جزيرة الوراق، بالأسعار التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير، على أن يتولي جهاز تنمية جزيرة الوراق تخصيص تلك الوحدات للمستحقين من الجزيرة بالتنسيق مع أجهزة المدن.