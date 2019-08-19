بعد أشهر من افتتاح الرئيس.. القمامة تحاصر مبنى النادي الاجتماعي للإسماعيلي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حاصرت تلال القمامة مبنى النادي الاجتماعي الجديد للإسماعيلي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل عدة أشهر، بوسط مدينة الإسماعيلية. ووصل ارتفاع تلال القمامة إلى مستوى أكثر من 10 أمتار في محيط الطريق المواجهة للنادي الاجتماعي ومبنى إذاعة وتليفزيون القناة. وأطلقت مجموعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لاقتحام ما أطلقوا عليه «جبل القمامة»، من خلال جهود ذاتية بعد تقاعس المسئولين. مبنى النادى الأجتماعى الجديد للإسماعيلى مبنى النادى الأجتماعى الجديد للإسماعيلى مبنى النادى الأجتماعى الجديد للإسماعيلى مبنى النادى الأجتماعى الجديد للإسماعيلى

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