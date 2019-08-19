مباحث التموين تضبط 15 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة مصنعا غير مرخص لإنتاج المخللات بمدينة 6 أكتوبر.

تحريات العميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، أفادت بأن مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات بأكتوبر "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" يستخدم مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي (ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، مادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات)، وإعادة طرحها بالأسواق مسبباً أضراراً جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بالتنسيق مع مفتشي الأغذية وأمكن ضبط مالكه، وعثر بداخل المصنع على 15 طنا و210 كيلو جرامات ملح ومخللات مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحفظت القوات على المضبوطات تمهيدا لإعدامها تحت تصرف النيابة العامة.