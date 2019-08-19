السر في الخادمة.. حل لغز سرقة 7 آلاف درهم من شقة إماراتية بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة سيدة خليجية تقيم في مركز الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إخطارًا من شرطة النجدة، بإبلاغ سيدة إماراتية الجنسية عن اكتشافها سرقة مبلغ 7 آلاف درهم من منزلها، واتهمت خادمتها بارتكاب الواقعة.

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وجه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بمعاينة المنزل بقيادة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة الجنوب، إذ توصلت تحريات ومعاينة المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية إلى صحة البلاغ، وأن المتهمة تبلغ من العمر 23 سنة تقيم بمساكن سوق الخميس.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر معاونا مباحث الحوامدية من ضبط المتهمة وأرشدت عن المبلغ المسروق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.