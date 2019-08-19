محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر. ويجري رجال الإطفاء حاليا عملية التبريد لمنع تجدد النيران لاسيما وجود مواد قابلة للاشتعال، إضافة إلى أن المصنع على مساحة 2000 متر. ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 14 سيارة إطفاء بمشاركة وحدة إطفاء أكتوبر. Advertisements وعكف رجال الحماية المدنية على محاصرة ألسنة النيران، وحصر الحريق في مساحة صغيرة لتقليل حجم الخسائر وإخماد الحريق دون إصابات. ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة بسرعة انتقال القيادات الميدانية إلى موقع الحريق لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، وانتدب لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق بمصنع "بلاستيك أكتوبر".. وبدء عملية التبريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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