حالة سُكر انتهت بجريمة.. كواليس مقتل صاحب محل خمور في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في مقتل صاحب محل خمور على يد شخصين.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشخصين يملكان كافيه في أثناء حضورهم حفل زفاف، أخمد نيرناها الحضور.

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تجدد الخلاف مرة أخرى، ونشبت مشاجرة بين المتهمين والضحية، سدد خلالها أحدهما أعيرة نارية صوب مالك محمل الخمور الأربعيني وضربه الثاني بـ"كزلك" بمنطقة الرأس فأردياه قتيلا في الحال.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، ومعاونيه الرائد هشام فتحي، والنقيب أحمد يوسف؛ لسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.