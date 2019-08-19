حبس مخرج "خيال مآتة" 4 أيام بتهمة حيازة مواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمر المستشار أحمد خالد، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، وبإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام، اليوم الاثنين، بحبس المخرج خالد مرعي، مخرج فيلم "خيال مآتة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله بمطار القاهرة.
كانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، أثناء عودته من رحلة سفر "هولندا" بالخارج، وبحوزته كمية من المخدرات "الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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