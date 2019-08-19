مأمورية لضبطهما.. تحديد هوية لصوص شقة صاحب شركة سياحة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في تحديد هوية المتهمين بسرقة شقة صاحب شركة سياحة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بلاغاً من شرطة النجدة باكتشاف مالك شركة سياحة سرقة مبلغ مالي من شقته في ظروف غامضة.

شكل العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، فريق بحث، وتوصلت تحريات المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي إلى أن متهمين اثنين ارتكبا الواقعة.

ووجه اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة بسرعة ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.