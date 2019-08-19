أخبار مصر | شراكة بين "العربية للتصنيع" و"أدتران" الأمريكية لإنشاء شبكة اتصالات العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شراكة بين "العربية للتصنيع" و"أدتران" الأمريكية لإنشاء شبكة اتصالات العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة أدتران الأمريكية العالمية، بحضور روبرت كونجر رئيس قسم التكنولوجيا وجيري كيلي رئيس قسم العمليات العالمية بشركة أدتران وأيضا الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات الشبكات والإتصالات للمشروعات الرقمية العملاقة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة لإنشاء البنية التحتية لشبكة إتصالات العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ,مشيرا إلي توفير الإتصالات الصوتية والرقمية والمرئية والإنترت عبر مجموعة متنوعة من الشبكات التحتية , بما يحقق مستوي متميز من خدمات الإتصالات ونقل المعلومات للمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة والأفراد بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن شبكة الإتصالات المقرر تأسيسها تتميز بالسرعة والجودة وأمان تداول المعلومات والإتصالات, لافتا لأهمية دعم إستراتيجية الدولة لتحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية.

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وذكر "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن ايضا تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية للهيئة وتعميق التصنيع المحلي لمنتجات "أدتران" بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع, فضلا عن توسيع مجالات التعاون مستقبلا لكافة المشروعات الرقمية والإتصالات .

وأوضح أن الهيئة تستهدف بتعاونها مع "أدتران" العالمية تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلى من بُني تحتية متطورة للشبكات والإتصالات لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر ، بالإضافة إلي فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وإفريقيا.

ومن جانبه أكد "روبرت كونجر " أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يعد خطوة هامة لتوطين تكنولوجيا شبكات الإتصالات بمصر والمنطقة الإفريقية, مشيرا أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية.

كما أشاد" جيري كيلي" بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي ومشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية بمصر والمنطقة العربية والإفريقية,مضيفا أننا نتطلع للتعاون والإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد لشبكات الإتصالات وتداول المعلومات لصالح العاصمة الإدارية الجديدة و كافة مشروعات التنمية المختلفة بمصر.

وأعرب المهندس "حسام صليب" نائب رئيس شركة أدتران لتطوير الأعمال عن اعتزاز الشركة بالمشاركة في تأسيس شبكة الإتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة بكافة نواحي التكنولوجيا الحديثة في عالم الإتصالات الرقمية .