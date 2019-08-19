أخبار مصر | رئيس حزب المؤتمر يطالب الحكومة والبرلمان بتكريم منتخب الناشئين لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب المؤتمر يطالب الحكومة والبرلمان بتكريم منتخب الناشئين لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم، مُؤكدًا أن هؤلاء النجوم اسعدوا الشعب المصرى بادائهم الرجولي والبطولى المتميز والرائع والذي ظهر نجوم الفراعنة خلال منافسات هذه البطولة، حتى إحراز اللقب، وكذا الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني.

وطالب الحزب، الحكومة والبرلمان تكريم هؤلاء الأبطال الذين حققوا هذا اللقب الكبير ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقا فى المحافل الدولية لاول مره في التاريخ الرياضي المصري، كما طالب من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لهؤلاء الشباب الذين يستحقون كل الدعم على هذا الانجاز المشرف لمصر وشعبها.

وأشار الحزب، إلى ان منتخب الناشئين لكرة اليد بعد حصوله على هذا اللقب العالمى الذى يستحقه بكل جدارة يجب ان يكون ذلك بمثابة حافز لجميع الاتحادات الرياضية المصرية والمنتخبات الرياضة الوطنية خاصة المنتخب الوطنى لكرة القدم لإعادة حساباتها حتى تستطيع ان تسعد الجماهير المصرية مثل منتخب ناشئى كرة اليد الذى اسعد الشعب المصرى والشعوب العربية والأفريقية.

