أخبار مصر | محافظة القاهرة: تسكين 788 أسرة بمشروع "أهالينا" و497 بـ"الأسمرات 3"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة: تسكين 788 أسرة بمشروع "أهالينا" و497 بـ"الأسمرات 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة وإعادة تسكين قاطنيها في مشروعات الإسكان التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة انتهت من تسكين 788 أسرة بمشروع أهالينا نقلًا من منطقة ترعة الطوارئ.

كما تم الانتهاء من هدم 249 عقار بعشش أبو السعود، وتسكين 497 أسرة بمشروع الأسمرات 3، كما تم هدم 192 مدبغة وباقي 22 مدبغة مقرر هدمها، إلى جانب الانتهاء من هدم 50 مصنع غره من أصل 66 مصنع مقرر هدمه بمنطقة المدابغ، في إطار إخلاء المنطقة وإعادة تخطيطها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة المتميزة تراثيًا وسياحيًا.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تسكين 485 أسرة من سكان حكر السكاكينى بالشرابية حتى الآن بمساكن المحروسة (1) المفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة اللازمة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية وقد تم الانتهاء من إزالة 110 عقار من منطقة الحكر القديم حتى الآن.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة انتهت حتى الآن من إعادة تسكين 510 أسرة بمنطقة روضة السيدة، والذين تم نقلهم إلى مدينة 6 أكتوبر كاستضافة حتى الانتهاء من إزالة منطقة تل العقارب وإعادة إنشاء المشروع.



جاء ذلك عقب اجتماع المحافظ الدوري لمتابعة أعمال إخلاء المناطق العشوائية وإعادة تسكين مواطنيها بمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة، بحضور المهندس مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء الأحياء المعنيين، وعدد من قيادات المحافظة.