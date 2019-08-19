أخبار مصر | وزير الأثار يجتمع مع فريق المتحف القومي للحضارة والافتتاح خلال أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار يجتمع مع فريق المتحف القومي للحضارة والافتتاح خلال أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، صباح اليوم الأثنين، بالعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة آليات العمل والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تجهيز قاعات العرض الجديدة بالمتحف وافتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعتزم وزارة الأثار على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور خالد العناني بالدكتور أحمد الشربيني لتوليه مهام منصبه الجديد كمشرف عام على مشروع المتحفالقومي للحضارة المصرية، مشيرا إلى انه يتمتع بخبرات دولية متميزة مما يجعله إضافة كبيرة لمشروع المتحف الذي يعتبر نقلة نوعية و أحد أهم المشاريع القومية لدى الدولة.