أخبار مصر | غدًا.. أكبر تشغيل لمصر للطيران في موسم عودة الحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. أكبر تشغيل لمصر للطيران في موسم عودة الحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مصر للطيران غدا الثلاثاء، تسيير أكبر تشغيل لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام.

حيث تسير الشركة غدًا الثلاثاء ٢٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل٦٣٠٠حاجًا بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٤٠٠ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالى، و ١٦ رحلة من المدينة المنورة لنقل٣٩٠٠ حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس، وتضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادى الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.