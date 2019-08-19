أخبار مصر | محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لـ18 قرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لـ18 قرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام لعدد 18 قرية من قرى المحافظة بمراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشأة القناطر.

وشمل قرار محافظ الجيزة، بالاشتراطات العامة أن يكون الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4 متر للطرق الداخلية "بما فيها ممرات المشاة" و6 متر للطرق الرئيسية و8 متر لطريق داير الناحية و6 أمتار لمناطق الامتداد العمراني وفى حالة البناء أو إعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.

كما حدد قرار المحافظ تحديد الحد الأقصى للارتفاعات، حيث تم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 متر وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 متر فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 متر كحد أقصى.

كما أشار قرار محافظ الجيزة انه فيما يخص الارتدادات فإنه يسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق أمامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أي إنشاءات أخرى (للحيوانات وخلافة ) في عرض الشارع.

وفيما يخص البروزات فيجوز عمل بروز في واجهات المباني المطلة على حد أي طريق عام أو خاص طبقا للشروط الأتية:

عمل كورنيش او بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط ان يقام على ارتفاع لا يقل عن 2،5 متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و10 متر وعلى 20 سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على ذلك.

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لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % من عرض الشارع والابراج 5% من عرض الشارع على إلا يتجاوز البروز في الحالتين 1،25 متر كما يجب ان يترك 1،5 من حدود المباني المجاورة بدون اى بروز للبلكونات المكشوفة واذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180درجة فيلزم ان يترك 1،5 من منتصف الزاوية من الواجهتين ويستثنى من هذا الشرط المبانى او الادوار غير السكنية.

وأكد المحافظ انه لا يتم توصيل شبكات (مياه- صرف صحي) الا لقطع الأراضي المطلة على ممرات او شوارع لايقل عرضها عن 4 متر، مؤكدا أنه فى حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض الى أكثر من قطعة واحده او إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الارض يلزم إعداد مشروع للتقسيم بحيث الايزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100م ولاتزيد النسبة المستقطعة فى التقسيم عن 33.33 % من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة ويتم التنازل عنها فى التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق (كحد ادنى) والباقى للخدمات، اضافه الى انه لاتقل مساحة قطعة الارض عن70م2 وذلك للاراضى الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى للقرية ولايسمح باى تجزئة لقطعة الارض ولكن يسمح بضم اكثر من قطعة ارض لإقامة مبنى واحد.

وأشار إلى أنه بالنسبة للاراضى المضافة للحيز العمرانى يجب الا يقل عرض واجهة قطعة الارض المصرح بالبناء عليه عن 7 متر ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة وان يحد كل قطعة ارض طريق او شارع من جانب واحد على الاقل وان لا يقل الحد الادنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 امتار والا يقل طريق داير الناحية عن 8 متر مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم، بالاضافه أن الايزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50 متر ويلزم عمل دوران.

واشار قرار المحافظ بانه يجب مراعاة تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية ويقصد بالاراضى او المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات اى قطعة فضاء او مبنى متهدم او مراد احلالة وتجديدة او التعلية على مبانى قائمة وتسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الاراضى المراد استخدامها او اعادة استخدامها فى اغراض الاسكان او الخدمات او الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على الاتكون مقلقه للراحة اومضرة للبيئة.

وتشمل القرى الصادر بشأنها قرار محافظ الجيزة قرى الشنباب والطرفاية والمرازيق وسقارة والشوبك الغربى ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور بمركز ومدينة البدرشين وقرى القطا ودات الكوم وبهرمس وكفرحجازى وجزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين بمركز أوسيم وقرى الاخصاص والشوبك الشرقى ونزلة عليان بمركز الصف.

