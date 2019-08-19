أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أخطار "مشروبات الطاقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أخطار "مشروبات الطاقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن أخطار مشروبات الطاقة على صحة الشباب.

وأشارت "فهيم"، إلى استهلال كثير من الطلاب والرياضيين مشروبات الطاقة، وهناك نمو واضح في مبيعاتها بالأسواق العالمية، وذلك بهدف زيادة الطاقة والنشاط البدني والعقلي للجسم، إلا أنه رغم تسويق هذه المنتجات لها على أنها ترفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، ظهرت دراسات حديثة تؤكد وجود ضرر كبير لها.

وأكدت فهيم أن مشروبات الطاقة ضارة مما لا شك فيه وتعمل علي زيادة ضربات القلب وترفع الضغط والتوتر لدي الإنسان الطبيعي، وتجعله لا ينام بشكل جيد، خاصة لدي الشباب لكثرة تناولهم لها، واحتواء مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين يؤثر على الدورة الدموية بصفة عامة، وتجعل الإنسان عصبي في أبسط المواقف، واحتوائها أيضًا على السكر المحلي المضر كثيرا لصحة الإنسان.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن نسبة السكريات الموجودة بهذه المشروبات وغيرها تؤثر على وظائف عديدة في جسم الإنسان محدثة ضررا كتسوس الإسنان وإغلاق شرايين القلب بسبب نسبة مواد الكافيين والتورين الموجودة بهذه المشروبات، كما أن نسبة الكافين المرتفعة تسبب ضغط عصبي للإنسان.

ونوهت إلى أن تناول مشروبات الطاقة، بكثرة يصيب متناولها بالإدمان، كما أن بها نسبة كافيين عالية جدا تؤثر على الدم والمعدة والقلب وأجهزة الجسم كلها تقريبًا، وتسبب لاحقا زيادة في الوزن ومشاكل في الرئة، مطالبة بمنع استيراد هذه المشروبات إلى الدولة المصرية حفاظا على صحة شبابنا، وكذلك خلق حملة توعية ضد أخطارها.