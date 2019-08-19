مصر | 20 أكتوبر.. النطق بالحكم على 6 متهمين بـ"الاتجار في البشر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 أكتوبر.. النطق بالحكم على 6 متهمين بـ"الاتجار في البشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية للنطق بالحكم بجلسة 20 أكتوبر المقبل.

وانتهت المحكمة اليوم من سماع المرافعة عن المتهمين.

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صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي ابو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحاني العام الأول في القضية رقم ١٧٩٢١ / ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات الأزبكية أن المتهمين هم حماده رشاد، "جزار"، ومصطفى عبد الرحمن، "عامل بمسجد"، ومحمد أحمد، "عامل"، ومحمد عبد البديع، "نجار"، ومحمود خالد "عامل"، وسعيد محمد، "عاطل".

وأضاف قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول، وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، وذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.