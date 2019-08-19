مصر | "بسبب تراكم الديون".. حفظ التحقيقات في انتحار حداد شنقا بحلوان

أمرت نيابة حلوان بحفظ التحقيقات في واقعة انتحار حداد شنقا بسبب مرورة بضائقة مالية بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية لذويه للدفن.

وكانت قد كشفت مناظرة النيابة للجثة في وقت سابق عدم وجود طعنات أو جروح بالإضافة إلى ارتدائه ملابسه.

يذكر أنه تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا، من والد المدعو "ياسر. إ. ص"، 30 سنة حداد، ومقيم بالعزبة البحرية، يفيد بانتحار نجله.



وبالانتقال والفحص، تبين انتحار الضحية بسبب تراكم الديون عليه، ومروره بضائقة مالية، دفعته للانتحار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.