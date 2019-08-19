مصر | إحالة عاطل لسرقته 15 ألف من داخل مخبز حلواني في حلوان لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل لسرقته 15 ألف من داخل مخبز حلواني في حلوان لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة باحالة عاطل، لاتهامه بسرقة 15 ألف من داخل مخبز حلواني في منطقة حلوان إلى محكمة الجنايات.

وتعود بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من المواطن "أحمد إبراهيم البكري"، مسئول مخبز حلواني، الكائن بشارع عزام تقاطع جعفر، مفاده، باكتشافه سرقة المبلغ المذكور من داخل المخبز محل عمله.



وكشفت التحريات عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، بالتوصل لمرتكب الواقعة، وتبين أنه يدعى "م.أ"، 25 سنة، عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وعثر بحوزته على المبلغ المسروق،

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الدخول من شباك المنور، وتحرر عن ذلك المحضر وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.