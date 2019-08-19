مصر | "50 ألف جنيه".. حبس المتهم بسرقة فرع "أورنج" بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "50 ألف جنيه".. حبس المتهم بسرقة فرع "أورنج" بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عامل سابق بفرع شركة أورنج بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه، بسرقة 50 ألف جنيه من الفرع.

وتعود البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "محمد. س"، 36 سنة، محامي بشركة أورانج، يفيد باكتشافهم سرقة 50 ألف جنيه من داخل خزينة الفرع الموجود بشارع عين شمس، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفرع، وتحرر ذلك المحضر رقم 17623 لسنة 2019 م جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالفرع محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها "كريم. ط"، 25 سنة، عامل سابق بذات الفرع.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بذات الفرع محل الواقعة وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بالباب الرئيسي وعلمه باحتفاظ العاملين بالفرع بنسخة من مفتاح الخزينة بداخل كما اعلم بوجود مبلغ كبير بخزينة الشركة وتمكن من دخول الشركة وفتح الخزينة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي 40 ألف جنيه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.