مصر | "هدده بكتر".. استمرار حبس عاطل لسرقته سائق تاكسي بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هدده بكتر".. استمرار حبس عاطل لسرقته سائق تاكسي بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين تجديد حبس عاطل لسرقته سائق تاكسي بالإكراه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين من سائق، يفيد بأنه حال سيره بسيارة أجرة "تاكسى"، قيادته وملك شقيقه، ويعمل عليها كسائق، بالطريق الدائرى، استوقفه أحد الأشخاص، بقصد توصيله لإحدى المناطق وحال سيرهما هدده بنصل معدني "كتر" كان بحوزته، واستولى منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهًا عنه، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول، والمبلغ المالي المستولى عليه ونصل معدنى "كتر"، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه فى وقت سابق 4 أيام وتم التجديد.