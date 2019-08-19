مصر | بـ"توصيل الأسلاك".. التحري عن تشكيل تخصص في سرقة الدراجات البخارية ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"توصيل الأسلاك".. التحري عن تشكيل تخصص في سرقة الدراجات البخارية ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة بولاق أبو العلا بسرعة التحري حول تشكيل عصابي مكون من عاطلين بتهمة سرقة الدراجات البخارية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا، مفادها أن كل من "م.ا"، 18 سنة، و"س.ع"، 35 سنة، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك"، وأنهما قاما بارتكاب عدة حوادث سرقة أخرى.

وأضافت تحقيقات النيابة بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما، تم ضبطهما.