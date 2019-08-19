مصر | عاجل.. قرار هام من النيابة بشأن مخرج "خيال مآتة" في قضية "المخدرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار هام من النيابة بشأن مخرج "خيال مآتة" في قضية "المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت نيابة العباسية، أولى جلسات محاكمة المخرج خالد مرعي في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة أثناء عودته من رحلته الخارجية بهولندا، أمام محكمة مصر الجديدة غدا.

وتعود البداية عندما ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة.

وباشرت نيابة النزهة التحقيق مع خالد مرعي لاتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض المخرج خالد مرعي على نيابة الحوادث بالعباسية كما أمرت بإرسال المواد المخدرة المضبوطه بحوزته على المعمل الجنائي.

وبدأ خالد مرعي حياته الفنية "مونتيرًا"، قبل أن يتجه بعد سنوات لمجال الإخراج وأخرج العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، من بينها: عسل أسود وأسف على الإزعاج ولف ودوران وبلبل حيران، ومن أشهر مسلسلاته: السبع وصايا وشربات لوز والسبع وصايا وكان أيضا في سباق العيد بفيلم "خيال مآته".