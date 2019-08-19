مصر | "على مساحة 2000 متر".. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "على مساحة 2000 متر".. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على الحريق الذي شب بمصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية، وتبين أن المصنع على مساحة 2000 متر، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وكانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي شب بمصنع مواد بلاستيكية بمدينة 6 اكتوبر.

وانتقل اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع نشوب حريق بمصنع مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية، للمشاركة ومتابعة عمليات السيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.