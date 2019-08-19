مصر | "تهشم بالجمجمة ونزيف حاد".. مناظرة النيابة لجثة سيدة انتحرت من الطابق الـ4 بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تهشم بالجمجمة ونزيف حاد".. مناظرة النيابة لجثة سيدة انتحرت من الطابق الـ4 بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبين أن الجثة لسيدة ثلاثينية العمر بها عدة كسور فى اماكن متختلفة فى جسمها وتهمشم فى الجمجمة مما أدى الى نزيف حاد ادى الى الوفاة فى الحال.
كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليا وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الرابع، مما أسفر عن وفاتها.
وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة سيدة، وأشارت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان إلى أنها قفزت بعد مشاجرة مع زوجها.
وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.