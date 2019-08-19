مصر | كشف ملابسات سرقة "إماراتية" في الحوامدية.. "الخادمة" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة "إماراتية" في الحوامدية.. "الخادمة" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة منزل سيدة تحمل الجنسية الإماراتية، بنطاق مركز الحوامدية جنوب المحافظة، وتبين أن الخادمة لديها وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغًا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من سيدة تحمل جنسية دولة الإمارات العربية، تتهم الخادمة لديها بسرقة مبلغ 7 آلاف درهم من شقتها وفرت هاربة.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة عن صحة البلاغ الوارد، وأن الخادمة في العقد الثاني من عمرها، ومقيمة بنطاق قسم شرطة الحوامدية.

وبإعداد مأمورية برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة، النقيب فاروق عبد القادر، النقيب إسلام السيسي معاوني مباحث القسم، تمكنت القوة الأمنية من ضبطها، وبإرشادها تم إستعادة المبلغ المالي المسروق، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.